屏東縣境內從去年12月迄今，統計通報救援海龜10死2傷共12隻，是去年及前年同期6隻及5隻的2倍。屏東海生館助理研究員李宗賢表示，多數死亡海龜屍體都已腐爛，較難研判死因，推測今年數量較多的原因是國人的「通報意識」提高。
海巡署南部分署第六岸巡隊14日接獲通報，在屏東縣台26號道南下10K處發現1隻死亡海龜，立即通報屏東海生館及屏東縣政府農業處。岸巡隊表示，近2個月內共接獲8起海龜救援通報，僅1隻存活，其他都死亡，死因多不明。
海洋保育署海保救援網統計，屏東縣境內從去年12月底至今通報救援海龜12隻，其中10死2傷，比起去年6死、前年5死增加許多。李宗賢表示，海龜是變溫動物怕冷，冬天的死亡率原本就較高，不過今年死傷特別多的原因並不清楚。
他只能推測是國人的保育意識提高，在海邊發現死傷海龜會馬上通報海巡署；另外也有可能是前幾年孵化海龜的數量較多，相對死亡率就會提高。他也觀察到今年擱淺死亡海龜體型多為青少年體型較小的海龜，可能因剛到陌生新環境，對人類活動範圍不熟悉，容易因人為干擾死亡。
至於今年獲救的2隻活海龜，一隻是被漁鉤鉤到脖子，目前狀況已穩定，經一陣子養傷後評估可以就能野放；一隻是被船隻螺旋槳打到背甲破裂，送到海生館時情況很不樂觀，所幸經救治後現已可自己進食，不過後續醫療照護還需要很長的時間。
(中時 )
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