英國政府決定興建國內第二條高速鐵路（High Speed 2，HS2），也讓這個早在2009年工黨執政就曾提出的大型建設計畫，如今終於定案。不過HS2因造價創史上最高以及破壞環境疑慮，引發多方爭議。

英國首相強生11日召開內閣會議後向國會表示，政府有「決心去採取行動」，為國家帶來繁榮。

HS2連接倫敦與伯明罕，為英國第二條高鐵，預計2031年完工，規畫時速可達250英里。英國第一條高速鐵路為2003年啟用、連接法國的英法海底隧道（Channel Tunnel）。

然而HS2計畫備受爭議，包括對環境的衝擊以及不斷膨脹的成本。根據2015年預算，估計興建成本接近560億英鎊（約724億美元），但是到今年1月揭露的報告顯示，成本暴增近1倍至1,060億英鎊。

為了解決成本問題，強生指出將任命1位部長負責HS2，為這項計畫的建造時間表和成本設下紀律。

(工商 )