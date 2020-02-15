新北市刑警大隊謝姓女刑警13日上午9時許，駕駛汽車行經新北市中和區民安街先撞擊牆壁後又撞擊對向貨車，中和警分局獲報到場，發現謝女散發濃濃酒味，酒測值達1.04毫克，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

據悉，謝女疑因不勝酒力，駕駛汽車先撞擊一旁牆壁後再撞上對向貨車，所幸未有人員傷亡，案發地僅距離新北刑大約300公尺。新北市刑大表示，將予以一大過處分、考績丙等，未來將由人評會決定去留。

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(中時 )