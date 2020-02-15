新北女刑警酒駕遭逮 將予以一大過處分 19:442020/02/15 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市刑警大隊謝姓女刑警13日上午9時許酒駕遭逮。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市刑警大隊謝姓女刑警13日上午9時許，駕駛汽車行經新北市中和區民安街先撞擊牆壁後又撞擊對向貨車，中和警分局獲報到場，發現謝女散發濃濃酒味，酒測值達1.04毫克，訊後被依公共危險罪嫌送辦。 據悉，謝女疑因不勝酒力，駕駛汽車先撞擊一旁牆壁後再撞上對向貨車，所幸未有人員傷亡，案發地僅距離新北刑大約300公尺。新北市刑大表示，將予以一大過處分、考績丙等，未來將由人評會決定去留。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #撞擊 #新北 #刑警 #駕駛 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 首案》新北都更第2箭主幹道容積加給 僑蓮建設申請核准 15:392020/02/12 風格 新北都更第2箭主幹道容積加給 首案僑蓮建設申請核准 15:412020/02/12 財經 契作菜無處去 新北助賣180噸 04:102020/02/13 生活新聞 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 新北萬里驚傳男子掉落岸際消波塊 當場死亡 17:512020/02/13 社會 蘆洲虐童案偵結 新北地檢署對魏姓外婆提起公訴 18:082020/02/13 社會 多元通路助新北小農 新北推保障措施 18:202020/02/13 生活 新北市38處公有市場 2月份租金打8折 15:422020/02/15 社會 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 上海返台搭高鐵恐罰15萬 她 「一通電話」露餡 - 社會 最壞示範！新北女刑警酒駕遭逮 酒測值達1.04毫克 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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