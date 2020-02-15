新冠肺炎疫情還在持續，病例最多的湖北武漢仍是主戰場，當前疫情防控處在什麼階段？方艙醫院的收治效果如何？會不會出現交叉感染？大陸國務院15日在湖北武漢召開記者會表示，疫情防控已到最關鍵階段，目前工作已進入社區，確保不出現第二個武漢。

《中新社》報導，國家衛健委黨組成員、副主任，湖北省委常委王賀勝說，因應武漢疫情，全國各地共派出217支醫療隊，25633名醫療隊員，救援調動的規模和速度遠超過當年的汶川地震。

目前，醫療資源和物資不斷援助湖北、武漢，當地也建立了一批方艙醫院，有9家方艙醫院收治5606名患者，下一步根據需要，將繼續騰空醫院部分病房，徵用部分場館，改造為定點醫院和方艙醫院，確保已確診和疑似患者都能得到集中收治。

王賀勝強調，疫情防控到了最關鍵階段，湖北武漢仍然是主戰場，目前工作已經下沉至社區，確保不出現第二個武漢。

在提高治癒率、降低病亡率方面，目前採取以院包科、以省包科、整建制接管等模式，集中收治患者，要發揮中西醫結合優勢，及早使用中醫中藥來治療。

王賀勝說，有3支國家中醫醫療隊、全國中醫藥系統2220人投入醫療現場。目前，湖北地區一半以上確診病例都是用中醫藥治療，對有需求的群眾也發放中藥，這些工作已見一定成效。

大陸國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，方艙醫院目前收治的都是確診輕症患者，不會有交叉感染的風險。在武漢醫療資源緊張的當下，方艙醫院起到了至關重要的作用，實行分類救治，極大提高了收治率以及治療效果。

至於收治重症方面，焦雅輝說，已釋出武漢的委屬委管醫院和省屬大醫院的優質醫療資源，包括同濟醫院，協和醫院，腫瘤醫院以及省人民醫院，都作為集中收治重症病例的定點醫院，現在床位擴大到了5000張。

重症重點在抓有創呼吸機的使用，要求臨床醫生做到關口前移，一定要把握搶救患者生命的有利時機，儘早使用有創呼吸機，恢復患者的血氧飽和度，降低病亡率。目前效果逐漸顯現，以武漢市最早重症定點兩家醫院為例，金銀潭醫院和武漢肺科醫院現在患者的出院率已經達到了30%到39%。

(中時電子報)