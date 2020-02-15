國民黨主席候選人郝龍斌今天在臉書貼文表示，很多人不看好國民黨的改革，因為國民黨黨內老舊宮廷文化、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益等包袱太沉重，他承諾「不把黨主席當作政治跳板」，且自己不屬於任何派系，不圖個人未來，擺脫舊包袱。

郝龍斌下午以「無私和包袱；要革新，先革心」為題在臉書貼文，他表示，很多人不看好國民黨的改革，為什麼？因為國民黨的包袱太沉重。這些包袱包括了黨內老舊宮廷文化、守舊保守勢力的反改革、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益，以及掌權者個人私心。

郝龍斌說，很多人會質疑，誰能擺脫黨內人際關係的包袱，敢在改革路上去碰觸既得利益者？敢堅持改革去得罪原本支持自己的力量？能不被反改革勢力綁架？他跟各位說，郝龍斌敢，郝龍斌能！

郝龍斌指出，因為他在黨內沒有派系，也不屬於任何派系；所以他不用考慮自己派系利益，更不會為了護己就排他。黨主席最重要的工作，就是要一視同仁，用人唯才，凝聚黨內最大力量，勇敢改革向前。

郝龍斌補充，因為他承諾，專職專心做好黨主席，不把黨主席當作政治跳板，尋求其他政治上職務。只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革，不怕得罪人，更不怕碰觸敏感的既得利益問題。

郝龍斌強調，因為沒有自我利益要考慮，沒有自身政治企圖要謀畫，所以他敢說「沒有包袱」。沒有包袱，才能大膽向前走。無私不只是自我期許，更是黨主席最基本的態度；黨主席的態度，會決定未來的作法和選擇的道路。

郝龍斌認為，有包袱，就會瞻前顧後、首鼠兩端。唯有不圖個人未來，才能擺脫包袱。擺脫舊包袱，才有新未來。

(中時 )