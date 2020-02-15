一名女醫師與已婚學長偷情，正宮指控女醫生完全不顧及正宮在場，就在她面前與先生調情，共啃一隻雞腿甚至與她的丈夫在車上發生性行為，完事後還傳訊「人家剛在車上真的要吐了」最後成為侵害配偶權的鐵證，判賠15萬元。

判決書指出，劉男與同為醫師的妻子10年前結婚，隔年因為工作緣故，需要搬到桃園居住，大前年學妹小芳邀請劉男一家出遊，竟然在劉妻面前與劉互相夾菜、共啃同隻雞腿，讓正宮產生懷疑，不久後劉妻目睹理應在桃園工作的丈夫現身台北，還接送小芳，才問出這段長達4年的婚外情，劉還向妻子表示「我們三個可以共存的」、「她不是一夜情」，讓正宮頓時崩潰，提告求償250萬元。

劉妻指控，小芳在車上與丈夫發生性行為，傳性感內衣，甚至帶警察捉姦時看到2人衣衫不整，對於劉妻指控，小芳一一否認，辯稱她與劉男是同事，因討論診所業務到凌晨，2人在租屋處商談工作內容，至於她和劉男親暱互稱「寶貝」、「想你」，只是劉男愛開玩笑。

法官調查兩人對話，發現了許多露骨對話，如「寶貝你下面有濕濕的嗎？」、「我最愛的人幫我口X，讓她吐出來」、「我的下面是不是真的超大的啊」、「所以我真的好想你喔」，而學妹也回覆「我剛有去廁所催吐」、「我也好想你啊」、「人家剛在車上真的要吐了」，這些內容都讓法官認為，縱使2人沒有性行為，但已經侵害劉妻配偶權，判小芳賠償劉妻15萬元。可上訴。

(中時電子報)