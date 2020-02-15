董至成在爆出與妻子羅若芸（董嫂）婚姻觸礁後，事隔第三天，被問到這兩天是否有跟董嫂見面？董至成平靜地說：「男女之間的事情差不多就這樣子了吧！」既然雙方都取得共識下，現在就是委任律師跑離婚程序，言下之意這兩三天雙方無過多交集。

如今妻子傳出緋聞，他認為寧可相信所謂的第三者不是真的，爾後他又說：「但可能也只是在自我催眠罷了。 」他表示人類是感情動物，夫妻倆走到離婚程序中，雙方都要動用到律師已經很可悲了，身旁的友人安慰他說，「其實這是最公平的方式，大家都把線拉平到同一個基礎點上，沒吃虧什麼，大家就在法律上就事論事。」聽完朋友的一席話，他感慨地說：「大家分的漂漂亮亮，往後再見面別像個仇家，人性沒這麼壞啦！」

面對小孩監護權和夫妻財產分配問題，「小孩會共同撫養，但若芸會比較辛苦，畢竟我長期在內地工作，孩子在台北的任何一切如唸書、病痛，有事情還是得要媽媽帶。」夫妻財產分配現階段由律師接洽中。當初他是透過試管嬰兒才求得一子，再辛苦撫養也值得，「小孩從現在到大學的學費都會由我負責。」也期望孩子不要受此事影響被說三道四。

董至成所屬經紀公司表示，任何跟董至成相關的消息，不論任何形式，未來都會訂時間公布，「公司仍會幫董至成安排在台灣的工作，也許會先上節目。」

(中時 )