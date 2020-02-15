李柏澔、林周義／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內居家隔離、居家檢疫人數已達355、2.8萬人。有鑑於某些民眾返家路途遙遠，中央流行疫情指揮中心說明，無親友接送或其他替代交通工具者，可戴口罩搭乘大眾運輸返家。

根據現行規定，若為確診案例接觸者，需進行為期14天的居家隔離；自一級、二級流行地區返台者，若出現發燒、呼吸道症狀，將安排送醫採檢，若無症狀則返家進行14天居家檢疫。

國內日前發生居家檢疫的民眾搭不了計程車，獨自從台中機場步行至彰化求助，才遇上好心人協助接送返回雲林的事件。南部也有民眾自大陸飛回台北，搭乘高鐵回家，卻被衛生局關切指違反規定的案例。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，有鑑於先前發生的案例，指揮中心特別說明，進行居家隔離、居家檢疫的民眾，若返家的路途過於遙遠，且沒有家人可接送，可佩戴口罩搭乘大眾運輸，但應以儘速返家為原則。

台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，居家隔離、居家檢疫者均未發病，只是需要觀察14日。若有搭乘大眾運輸返家的需求，只要如實戴口罩、勤洗手即可，病毒傳播的風險相當微小。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，居家檢疫、居家隔離者雖有一絲絲的感染機會，但仍應被視為健康人看待，只要戴好口罩即可。搭乘大眾運輸返家途中，切勿拆下口罩用餐，如需喝水，建議儘速飲用，或至車廂間的走道飲用。

指揮中心提醒民眾，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施，返國後14天內如出現疑似症狀應依指示戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。

(中時 )