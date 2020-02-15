新冠肺炎疫情擴散，民航班機上的密閉空間讓多數人有感染的恐慌，各地旅行限制增多更導致乘客人數銳減，有近2/3的大陸民航客機處於停飛狀態，多家民航也紛紛大幅縮減營運規模。

《中央社》綜合報導，大陸民用航空局日前在記者會表示，春節以來大陸各航空公司累計旅客運輸量為1021萬人次，比去年春運同期下降70%，期間平均客座率不到45%。

大幅減少的旅客人數迫使各航空公司減少航線，並讓飛行員休無薪假。據產業分析師分析，大陸已有多達70%的飛機停飛。

分析師並補充，儘管中國國際、東方以及南方等3大航空公司可望度過難關，「但如果疫情繼續蔓延，規模較小、負債較多的航空公司將會相當脆弱」。

分析表示，「規模較大的航空公司，也就是中國政府支持的那些航空公司，將會挺過這一難關，只要疫情在未來一、兩個月內得到遏制」。另兩名航空業專家稱，擁有多家航空公司的海航集團也可能受到打擊。

曾經大肆收購的海航近期一直在出售資產以減少巨額債務，但是據大陸民航局下屬的民航科技研究院不願具名的主管透露，疫情對集團帶來了「相當大的虧損壓力」。他表示，除非乘客數量在未來3個月恢復正常，否則該集團可能會因高槓桿率而出現財務困難。在那種情況下，3大航空公司可能會選擇性接手海航的部分資產。

瑞銀（UBS）亞洲交通運輸業研究主管連沛堃表示，規模較小的航空公司將面臨現金流問題，「終局可能是一場政府紓困」。

報導說，北京方面已經提出一系列針對航空公司的減負措施，包括免徵增值稅和免徵航空公司應繳納的民航發展基金。這些措施也許有助於降低成本，但在大量取消航班的背景下卻是微不足道的。

大陸廉航春秋航空一名高層主管表示，減稅措施尚不足以彌補1月20日至2月10日取消航班所造成損失的1/3，「我們在為最糟糕的情況做準備」。

(中時電子報)