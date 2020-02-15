因應新冠肺炎衝擊，為鼓勵民眾出門走走到飯店用餐、住房度個假，台北君悅酒店推出多樣的餐飲與住房優惠，自即日起至20日止集結館內「凱菲屋」、「彩日本料理」、「漂亮廣式海鮮餐廳」與「茶苑」等4家餐廳，推出多款最低63折的超值優惠餐券， 同時所有旅展購買的餐券（不含贈券）四人同行至凱菲屋用餐，加碼贈送凱菲屋下午茶單人券一張，可下次使用）。

君悅酒店推出的三大住宿優惠專案則包含：1.即日起至8月31日止，連續入住兩晚，即可享第三晚免費的「買二送一」專案。2.即日起至4月5日止，連續入住兩晚加贈3,000消費抵用金，住房同時輕鬆玩的「暢心怡然」專案。3.即日起至4月5日止，餐飲旅遊從業人員專屬，每晚最低3,850起的餐旅業優惠專案。

台北君悅酒店「凱菲屋」超值聯合優惠券，原價4,752元，特價2,999元，約63折，不分平假日，民眾可自由選擇超人氣自助餐「凱菲屋」午（晚）餐兩客，或下午茶四客，須單次使用完畢）。

「凱菲屋」超值聯合優惠券限平日使用，原價3,872元，特價2,690元、約69折，民眾可自由選擇週一至週五午（晚）餐兩客，或週一至週五下午茶四客。須單次使用完畢）。

君悅酒店「漂亮」廣式海鮮餐廳的黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券，特價4,600元、約63折，提供四人享用的「黃金片皮燒全鵝歡享餐」，內容除有廣東片皮燒鵝外，更依據鵝肉不同部位，分為炙香燒鵝腿兩吃、蘿蔓生菜鵝肉鬆、砂鍋香芋鵝架米粉湯、燒汁鵝肉酥等料理，加上乾燒年糕中蝦煲與時令鮮果、甜點及冰品，全鵝套餐一次到位。

彩日本料理午晚餐單人券（平日）特價1,260，，約83折，假日使用加價250元， 可享用各式現作壽司與手捲、Q彈爽口新鮮生魚片、鐵板燒到時令烤物、濃郁拉麵與風味點心。午晚餐雙人券（平假日）特價2,700，約78折。

君悅酒店「茶苑」則推出歐陸現切肉食自助饗宴單人券（僅於週五晚間與週六日午晚間供應），特價1,080元，約77折。

(工商 )