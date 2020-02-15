古斌演出國片《角頭2：王者再起》中的癲狂反派「壞壞」人氣暴增，他日前被拍到和交往3年的女友楊童華一起出遊，女友遭起底是網紅，其實楊不僅是網紅，也是一位演員，且另有一個名字叫雍幸熹，更妙的是，4年前兩人還沒交往，就已演過同一部電影，正是先前受新冠肺炎影響而延檔的恐怖電影《杏林醫院》。

電影導演朱家麟透露，兩人因為表演課認識，拍攝《杏林醫院》結緣，而今男方演藝路越走越順，朱說：「我4年前發掘一起上表演課的兩個人有緣在一起，情人節剛過導演祝福他們，電影的路上一起加油下去了。」

古斌在電影裡有場開心臟手術的戲。（影童提供）

電影約4年前拍攝，當時古斌還沒有簽經紀約，是客串演出，在片中飾演一名心臟病患者，特別的是，電影裡有場開心臟手術的戲，除了有特效之外，還做了一顆會跳動的假心臟，另他多年前從香港來台闖星途，當時還有一點口音，好在片中角色一直是病懨懨的，聽起來並不會太明顯；而古斌的女友雍幸熹則在最新釋出的片花中曝光，有激動哭戲，也與飾演護士女鬼的朱芷瑩有對手戲。

雍幸熹也在先前釋出的片花中曝光，但角色身分尚未揭露。（擷自《杏林醫院》片花）

(中時 )