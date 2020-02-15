24歲演員詹宛儒因拍攝電影《紅衣小女2》打開戲路，和楊丞琳演出母女戲令人印象深刻，這回再度演出鬼片《女鬼橋》，挑戰更多動作戲，還要吊鋼絲，詹表示電影開拍前上了很多動作課，「我對演出跌倒會害怕，因為之前出過車禍，膝蓋有鋼釘，會有陰影，不過導演給我信心，加上動作指導支持，真的很感動。」

詹宛儒出道後接連演了不少鬼片，被封「國民鬼娃」，卻一點也不擔心被定型，像這次新片導演奚岳隆找她面試，有意要讓她試鏡女一的角色，但她卻對劇本中另一個女配角「石頭」更有興趣，就主動爭取演出女配，因為她超想演劇本裡石頭被鬼嚇到花容失色的狀態。

詹宛儒（右）跟張寗兩人在片中是好朋友。（傳影提供）

回憶在知名恐怖景點女鬼橋的拍攝現場，詹宛儒透露有一天晚上要拍遠景，劇組搭了很高的照明燈，一行人拍到一半，燈突然無預警熄滅，大家只能摸黑確認彼此的位置，後來隨行的法師顧問告訴大家，會停電的原因竟然是「好兄弟」來圍觀。

在拍攝《女鬼橋》期間，詹宛儒同時軋了另外兩部戲，《女鬼橋》多拍夜戲，其他兩部戲都發日班，所以她常常一拍就是一整天，最高紀錄翻班3天沒睡，而她沒拍戲時都會在餐廳打工，工作態度相當認真。電影27日上映。

(中時 )