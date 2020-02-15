罷韓第二階段連署已突破30萬份關卡，3月中旬將向高雄市選委會遞件。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺對此嗆說，不會坐以待斃。

罷韓案4月底前若通過並成案，預計6月下旬舉行投票。莊啟旺接受港媒《中評社》訪問時表示，不會坐以待斃，更不能讓罷韓團體「軟著陸」，在二階段罷韓連署公布後，將啟動「保韓」。

莊啟旺指出，目前還是讓韓國瑜和高雄市政府全力防疫，希望高雄市民能多看看高雄市長韓國瑜的成績。

(中時電子報)