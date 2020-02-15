罷韓二階段連署達30萬份 國民黨嗆6字 20:302020/02/15 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓第二階段連署已突破30萬份關卡，3月中旬將向高雄市選委會遞件。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺對此嗆說，不會坐以待斃。 罷韓案4月底前若通過並成案，預計6月下旬舉行投票。莊啟旺接受港媒《中評社》訪問時表示，不會坐以待斃，更不能讓罷韓團體「軟著陸」，在二階段罷韓連署公布後，將啟動「保韓」。 莊啟旺指出，目前還是讓韓國瑜和高雄市政府全力防疫，希望高雄市民能多看看高雄市長韓國瑜的成績。 文章來源：中評社 (中時電子報) #罷韓 #韓國瑜 #莊啟旺 #連署 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 他看反罷韓4理由矇了！勸韓粉別自曝其短 09:262020/02/11 政治 罷韓到韓國瑜家樓下擺攤 陳冠榮：高雄人像天蠍座 10:332020/02/11 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 11:582020/02/11 政治 罷韓真能成功？韓黑名嘴另類解析：未必 15:452020/02/14 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 23:322020/02/14 政治 空勤黑鷹年底進駐高雄 韓國瑜：提升南部救災能量 11:592020/02/15 社會 大甲媽百年首度南巡 韓國瑜今晚合體標哥吃平安宴 13:122020/02/15 政治 歷史一刻 罷韓連署衝破30萬份！ 14:212020/02/15 政治 高雄農產品外銷星馬 韓國瑜盼內外銷兼顧 15:352020/02/15 政治 韓國瑜迎大甲媽接麥卻跳電 民眾這麼化解尷尬 18:592020/02/15 政治 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 吳敦義超可憐？網：算命師跑去哪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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