期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，今天下午過世，享壽67歲。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統得知訊息後，感到深切哀痛與不捨，總統尤其感念許董事長在財政部長任內，所推動的稅改工程，因為許董事長所奠基的基礎，台灣史上最大規模的稅改，才能在去年落實上路。

蔡總統認為，台灣人民將因此感謝許董事長的一生的卓越貢獻，也盼望許董事長的家屬節哀保重。

(中時 )