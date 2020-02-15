許虞哲過世 蔡總統：哀痛 20:332020/02/15 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許虞哲過世，總統：哀痛。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，今天下午過世，享壽67歲。 總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統得知訊息後，感到深切哀痛與不捨，總統尤其感念許董事長在財政部長任內，所推動的稅改工程，因為許董事長所奠基的基礎，台灣史上最大規模的稅改，才能在去年落實上路。 蔡總統認為，台灣人民將因此感謝許董事長的一生的卓越貢獻，也盼望許董事長的家屬節哀保重。 (中時 ) #董事長 #稅改 #期貨 #交易所 #蔡總統 #期貨交易所 #許虞哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一金廖燦昌 首度買進自家股 04:102020/02/11 證券．權證 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 11:362020/02/11 社會 和泰產險高層異動 董事長張永固、總經理章明純接任 17:552020/02/11 財經 和泰產高層換血 張永固出任董事長 04:102020/02/12 金融．稅務 獨處內艙不見陽光 快來救我 01:042020/02/12 政治要聞 山富旅遊3月上櫃 董事長陳國森：今年殖利率較往年成長 20:042020/02/12 財經 宏大拉鍊董事長挪用貨款私用 謊稱廠商同意遭訴 13:572020/02/13 社會 馬英九籲請蔡總統取消未入籍陸配子女的入台禁令 11:332020/02/14 政治 《國際產業》三星電子：董事長李尚勳請辭，將選任接班人 14:322020/02/14 財經 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 18:262020/02/15 財經 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 吳敦義超可憐？網：算命師跑去哪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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