桃園一名潘姓男子和已婚的張姓女子發生婚外情，去年2月，張女的謝姓丈夫發現妻子和潘男乘車外出，委託友人約出張女並趴在車引擎蓋上求她返家，沒想到潘男竟指示駕車的蔡男踩油門狂飆11公里，最後謝男因體力不支摔下車不治身亡。經桃園地院審理，依共同殺人罪判處潘男13年、蔡男13年2個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，47歲的謝男與43歲的張女結婚後育有2男1女，不過近年夫妻倆感情生變，張女選擇離家，並與48歲的潘姓男子同居，儘管謝男曾多次懇求妻子返家，但都沒能讓妻子回心轉意。

謝男委託友人於去年2月2日深夜約張女在觀音區見面談判，潘男與40歲蔡姓男子開車載著張女赴約，謝男見妻子抵達，要求她和潘男下車，但2人不但不理會，還想直接開車離開，謝男便直接趴上引擎蓋，雙手抓著擋風玻璃柱，潘男竟直接叫蔡男踩油門離開。

一路上，張女曾大喊「停車！那是我老公」，但潘男不理會，指示蔡男繼續行駛，甚至還飆到時速100，沿途闖紅燈、蛇行，約行駛了11公里，最後謝男因體力不支，在轉彎處被甩下車，送醫治療仍因外傷性顱內出血併中樞神經衰弱不治身亡。

桃園地院審理時，潘、蔡男坦承客觀事實，但否認殺人犯行；法官認為，潘、蔡男與謝男並不相識，但見謝男趴上車，還以高速駕車、蛇行、急煞等方式，導致謝男體力不支摔下車而身亡，因此依共同殺人罪判處潘男13年、蔡男13年2個月有期徒刑，可上訴。

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(中時電子報)