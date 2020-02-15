昨晚1名陸配返國後，必須依法居家檢疫，卻從台北搭高鐵回高雄，事後遭高市衛生局去家門堵人，送上熱騰騰罰單。未料，中央流行疫情指揮中心質疑「開罰原因」，但高市衛生局強調，依照通知書上面處理沒有錯。「居家檢疫」恐出現中央、地方防疫單位認知不同，而有一紙通知書各自表述的模糊空間。

該名陸配因符合居家檢疫標準，依規定不得搭乘大眾運輸工具，她卻搭高鐵從台北回高雄，在講電話請老公接送時，意外被旁邊路人聽見露餡，被衛生局到其家門堵人，依違反傳染病防治法，開罰15萬元。

檢視「居家檢疫通知書」提到，若有發燒、咳嗽等症狀等身體不適，應戴口罩主動就醫，且禁止搭大眾運輸工具就醫。規定事項又寫到，「違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依違反《傳染病防治法第58條》及第69條處1萬元至15萬元罰鍰。」但未特別寫明從國外返台後，若要居家檢疫的話，到底怎麼從機場、車站等地返家自主管理？

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今天受訪卻認為，從機場返家過程中，未規定「禁止搭乘大眾運輸工具」，指示呼籲避免搭乘大眾運輸工具，返家時過程應戴口罩即可，不過回到家後，就不能再搭乘大眾運輸工具。

高市衛生局直言，現在至少看起來，一切遵照「居家檢疫通知書」上面規定處理沒有錯，如果有問題的話，為何連高鐵都要進行消毒；違反居家檢疫規定千百種，每種樣態不一樣，在舉發通知過程，違規事證會依程序去處理，若有疑義的話，裁罰金額或許有空間。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心關於本案搭乘大眾交通運輸工具返家情節或有法理情相關的權衡，對此予以尊重，在當前新冠肺炎疫情持續升溫之際，對於居家隔離、居家檢疫者，高雄市政府在指揮中心一級開設之下，將對於各種違反隔離或檢疫的各式態樣進一步提出討論，以落實法制積極有效防疫為最終目的。

(中時 )