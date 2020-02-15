期貨交易所董事長許虞哲今天過世，當時也被歸為「老藍男」；總統府副秘書長劉建忻晚間在臉書表示，當年，有人發明了一個名詞，去形容這種資深公務員出身、和民進黨極少淵源的政務官。對於這個負面名詞，最後看來，用在許身上很諷刺，「很多攻擊許虞哲的人，自己什麼也沒做。這些話再不說，以後也沒機會了」。

劉建忻還說，前幾天代表老闆（總統）去醫院探望，感謝許這幾年幫了很大的忙。許已經不方便言語，「但家人告訴我，他病榻上還是很關心選情，堅持要坐輪椅去投票」。

劉建忻晚間在臉書發文，2016年宣佈新閣時，許虞哲是誰他完全沒概念，只記得林全說，未來財政部要做稅改，所以必須找許當部長。

他說，上任一開始因為許身體欠安，開會時都戴著口罩，講話聲音很小，感覺不出任何氣勢。後來見許口罩拿下來了，說話也恢復中氣十足，和許互動變多，漸漸認識了許虞哲真正的性格，是很有毅力和決心的一個人。

劉建忻說，前幾天代表老闆去醫院探望，感謝許這幾年幫了很大的忙。許已經不方便言語，但家人告訴他，許虞哲病榻上還是很關心選情，堅持要坐輪椅去投票。這讓他想起當年，有人發明了一個名詞，去形容這種資深公務員出身、和民進黨極少淵源的政務官。

劉說，他實在不想重述這個已經變得負面的名詞。對於一位規劃出為全民減稅的稅改方案、創造總統連任最有感政績的前部長，這樣的名詞曾經加諸在許的身上，是一件很諷刺的事。很多攻擊許虞哲的人，自己什麼也沒做。這些話再不說，以後也沒機會了。

(中時 )