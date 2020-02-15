政府徵用全國口罩工廠產能，但不少口罩廠已有國外訂單，恐出現違約賠償。經濟部表示，這部分疫情指揮中心已討論，決定商用口罩將以「個案審查」彈性放行。而政府採購的60條口罩產線，今已有9條上線，預計一周後可多出90萬片口罩，讓下周起單日產能上衝510萬片以上。

對於口罩遭徵用，日前彰化地方口罩大廠發出不滿聲音，指由於國外有訂單，現徵用延長，無法交貨會毀損信譽，盼政府能在自建產線上來後，採商用與防疫分流，允許有合約者可以出口。

經濟部官員表示，這個問題已經有注意到，經過與中央防疫指揮中心討論，決定採「個案審查」。商用口罩部分，如業者與國外有合約可以向疫情中心提出申請，政府會進行查核，確定是徵用前合約就簽，或Logo已打好的，會給予放行出口。

經濟部自建60條口罩產線今天已驗收上線9條，每條產線一周後可日產10萬片，等於下周會多出90萬片，加上目前產能，單日可以突破510萬片。其他51條產線會陸續上線，日產千萬片時程仍放在3月初。

至於宛如孤兒的最後14家中小口罩廠商日前被政府徵用後，經濟部工業局評估，日產能可多出30萬片。另外業者有庫存450萬片左右，全徵調後也可先解燃眉之急。

(中時 )