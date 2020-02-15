日本新冠肺炎疫情擴大，但國際奧委會（IOC）協調委員會主席科茨14日稱，世界衛生組織（WHO）表示不要中止或延期舉行東京奧運會。不過WHO則否定有此說法，稱「未（就是否舉行）提出任何建議」。

據日本共同社15日報導，WHO衛生應急方案執行主任瑞安在記者會上發言稱，雖然與東京奧組委保持緊密聯繫，但「目前沒有進行詳細磋商，未得出任何結論」，稱WHO「關於任何活動，都不會扮演就是否舉辦提建議的角色」，強調中止或延期應由主辦方決定。

瑞安指出，就奧運會、世界盃等大型賽事防止疫情蔓延及公共衛生方面提供「技術性建議」是WHO的作用之一，不過他表示並不處於判斷是否舉行的立場。

國際奧委會（IOC）協調委員會主席科茨14日就新冠肺炎感染擴大的應對工作稱「信任日本公共衛生部門」，示意東京奧運會將如期舉行。科茨在與東京奧組委旨在確認籌備情況的工作協調會議後，於東京舉行的記者會上這樣表示。

科茨還說明稱，WHO也表示不要中止或延期。他認為能以對選手等而言安全的形式推進奧運籌備工作。在工作協調會議上，科茨與已成立對策總部的奧組委也就該問題進行了協商。他稱「很好地共享了信息」。

奧運期間可能也有很多大陸遊客來日觀賽等。科茨稱「不論是誰都必須遵守日本的規則」，指出是否允許入境將由日本有關部門判斷。他還表示，大陸選手大多以國外為據點活動，從其他國家直接來日則沒有問題。

奧組委主席森喜朗也出席了記者會，稱「為舉辦安全安心的奧運將採取必要的對策」。當被問及若病毒疫情持續到奧運的話，是否會採取舉行無觀眾比賽等特殊措施時，森喜朗稱「完全不考慮」。

科茨並在記者會上正式宣布，IOC主席巴赫5月將訪問日本廣島。巴赫計劃5月18日在廣島市和平紀念公園向核爆死難者慰靈碑獻花，並造訪核爆資料館。此次訪問意在配合東京奧運聖火傳遞經過廣島，透過造訪核爆地，體現祈願世界和平的「奧運運動」意義。

巴赫為出席預定於5月19、20兩日舉行的確認東京奧運籌備情況的會議將訪日。奧運聖火計劃18、19兩日經過廣島縣。

巴赫擬在訪問和平紀念公園和核爆資料館後，在18日聖火傳遞預定終點和平紀念公園與東京奧組委主席森喜朗一同參加迎接聖火和火炬手的儀式。

巴赫還計劃在廣島與該市和該縣的相關人士會面。據稱為歡迎巴赫訪問核爆地，長崎市和長崎縣的相關人士也計劃前來。

聯合國秘書長古特雷斯也已表示，有意配合8月6日舉行的「原子彈爆炸死難者慰靈式暨和平祈念儀式」訪問廣島市。

(中時 )