研勤（3632）15日公布元月營收2,372.6萬元，年減71.88％，主要受中國大陸車安產品出貨數量減少影響。不過，由於新冠肺炎疫情爆發，防疫觀念將帶動非接觸型辨識方式需求顯現，研勤人臉辨識技術「Face8台灣臉霸」除打入金融機構、健身中心外，接案範圍可望持續擴大，第二季拚轉盈。

研勤15日公告1月合併營收為2,372.6萬元，較去年同期減少71.88％，月減15.76％。公司表示，主要受到農曆春節假期集中，工作天數較短，影響行車紀錄器出貨；此外，新型冠狀病毒疫情也影響中國大陸地區的零售業與車市銷售。

研勤指出，公司針對既有車安產品，已從2018年起持續降低比重，轉往較有需求的新興國家市場，營運衝擊低於預期。

研勤藉由軟體開發優勢，近年積極轉型衝刺人臉辨識技術，推出「Face8台灣臉霸」，主攻台灣國內金融大型企業、健身中心與長照機構，自去年起陸續接案導入，目標兩年內車安與人臉辨識營收比達各半水準。

法人預期，隨著疫情持續擴大，非接觸式生物辨識管理將因衛生防疫考量，逐步取代傳統接觸式指紋辨識，「Face8台灣臉霸」可望因此受惠。

研勤表示，公司將持續強化眼睛、眉毛部位的細部辨識數據，無須拉下口罩也能精準辨識通關，針對需要大量人流通過的健身中心、電梯門禁加強推廣力道，力拚全年接案量倍增。

(工商 )