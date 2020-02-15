新冠肺炎疫情肆虐，中國目前確診人數已逾66000例，死亡累計達1523例，其中包含西藏僅1例確診，而該名病患日前也已痊癒出院。但有網友透露，該名西藏確診病患其實是湖北人，在得知可能染病後就直奔西藏，用西藏的醫療資源來醫治自己。

根據《人民日報》報導，西藏唯一1例新冠肺炎確診病患已在在12日確認痊癒出院。是一名34歲張姓男子，湖北隨州人，早前經湖北武昌乘火車到達拉薩市。張男於1月25日因咳嗽、發熱、乏力等症狀，自行前往西藏第三人民醫院就診，隨即被收住入院並接受隔離治療，1月29日他被確診感染新型冠狀病毒肺炎。

張男向醫護人員告別及致謝，大批媒體爭相採訪。（圖／翻攝自微博）

張男經過18天的治療，體溫恢復正常1周以上，呼吸道症狀明顯好轉，間隔24小時2次呼吸道病原核酸檢測均為陰性，同時經影像學檢查顯示肺部炎症明顯吸收，經西藏醫療救治專家組評估，符合新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準。在他痊癒出院後，西藏的確診病例和疑似病例再度全部歸零，重回中國無疫情省區。

這名患者出院的消息被分享到微博之後，中國網友們紛紛大呼西藏是「全國首個治癒率達100%的地區，大家沒意見吧」，甚至有網友起底他的背景，說他是湖北人，就在出現相關症狀後，看到一大群人湧入湖北的醫院，於是就購買前往西藏的車票，且他的自我隔離做得很好，之中接觸過的24人中都沒人感染。而就在湖北醫生面對無數患者時「他卻享受全省救一人的醫療待遇」，出院時還受到媒體矚目，讓網友大嘆「可見逆向思維多麼重要」。

此新聞備分享到PTT論壇後，網友也表示「他如果繼續留在湖北早就死了」、「傑出的一手，武漢周圍附近醫療都打被打趴」、「還以為是什麼奇異博士的劇情」、「逆向思考全壘打」。

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(中時電子報)