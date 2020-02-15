新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在日本疫情瘋狂竄升，儘管指揮中心於昨（14日）記者會上已將旅日疫情建議第一級：注意，今（15）又新增11例，目前境內確診累積至52例。指揮官陳時中表示，目前還續近一步觀察。而應變官莊人祥則表示，去日本「東京」、「和歌山線」2地區的民眾較需要警覺，建議旅客搭乘新幹線、地鐵時要配戴口罩，並隨時勤洗手。

在今日指揮中心記者會上，陳時中表示，有注意到新狀肺炎在國際上逐漸蔓延開來的趨勢，他呼籲民眾，能少搭飛機就少搭，雖然旅遊泡湯會造成不便，但「等這波疫情過去，還是海闊天空，將來日子會更美好」。他真對日本的疫情升溫現象指出，將根據專家研判與病例數，再決定是否將日本進一步列入疫區，目前尚不需發布旅遊警示，維持第一級：注意（Watch）。

但由於日本於今（15）天一日爆增11例新案例，公布東京新增8例確診，和歌山縣也新增3例確診。指揮中心應變官莊人祥指出，將日本列為旅遊疫情建議第一級注意，目的就是希望前往當地旅遊的民眾能有所警惕，從目前日本官方的數據來看，「東京」、「和歌山線」病例較多，台人若前往當地應加強洗手清潔，並若有搭乘新幹線、地鐵等大眾運輸工具，應全程配戴口罩。

莊人祥澄清，旅遊疫情建議等級提升並不代表從該國回來的民眾需要居家檢疫，或居家隔離。

(中時電子報)