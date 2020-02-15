日本共同網網站，繁體字使用「新冠肺炎」。 （取自網路）

中國大陸國務院8日召開記者會宣布，武漢肺炎暫時命名為「新型冠狀病毒肺炎」，英文名稱為「Novel Coronavirus Pneumonia」，可簡稱為「新冠肺炎」或「NCP」。世界衛生組織WHO為避免對相關地點造成影響，也已將此次檢出的病毒命名為2019新型冠狀病毒，2月11日更將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

世界衞生組織（WHO）宣布，武漢肺炎正名為「COVID-19」，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease），據《自由時報》報導，我國不甩世衛，基於讓民眾容易理解，中央流行疫情指揮中心今日對媒體發布指出，雖然正式名稱是「COVID-19」，簡稱仍可為「武漢肺炎」。

不過即使日本共同社網站，也不是用武漢肺炎。點開共同社的新聞網站，繁體字仍使用「新冠肺炎」，簡體字使用「新型肺炎」、「新冠疫情」、「新冠肺炎」，並且是從1月底即已開始使用「新型冠状病毒肺炎」的名詞。

(中時電子報)