新加坡媒體15日報導，今日該國新增5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中3起和先前爆發的神召會恩典堂群聚感染有關，1起和實裏達航空園工地感染有關，另1起則和前天確診的私人醫院醫師病例有關。

截至今午12時止，新加坡冠狀病毒確診病例增加至72起。病危人數維持在6人，共有54人仍在醫院接受隔離治療，出院人數總計18人。

(中時 )