新加坡新增5起新冠病毒確診病例 21:232020/02/15 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新加坡媒體15日報導，今日該國新增5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。(示意圖/Shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡媒體15日報導，今日該國新增5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中3起和先前爆發的神召會恩典堂群聚感染有關，1起和實裏達航空園工地感染有關，另1起則和前天確診的私人醫院醫師病例有關。 截至今午12時止，新加坡冠狀病毒確診病例增加至72起。病危人數維持在6人，共有54人仍在醫院接受隔離治療，出院人數總計18人。 (中時 ) #確診病例 #新型冠狀病毒 #新加坡 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫生教你預防新型冠狀病毒 04:102020/02/11 焦點新聞 對抗新冠肺炎 光鼎生物不缺席 04:102020/02/11 產業特刊 新冠病毒潛伏期 最長達24天 04:102020/02/11 生活新聞 大陸湖北以外地區 確診病例七日連降 09:492020/02/11 兩岸 大陸治癒率達9.4％ 湖北以外新增確診7連降 18:422020/02/11 兩岸 陸股連6日收漲 確診病例下降提振人氣 20:112020/02/11 財經 2020武漢風暴》世衛組織將新冠狀病毒命名為「COVID-19」 23:382020/02/11 兩岸 湖北以外地區 確診病例連降7天 04:092020/02/12 焦點新聞 無症狀會感染 傳染力難捉摸 賴明詔：新冠肺炎史上最強病毒 04:102020/02/12 生活新聞 防疫寒假延長 三峽警方加強臨檢稽查 15:022020/02/15 社會 國際熱門新聞 日本防疫大失控 日人怒喊安倍下台 - 國際 日本疫情一天新增11例，出現超級傳播者、院內感染？ - 國際 不甩女王！ 哈利梅根下這一決定 展現不回英決心 - 國際 鑽石公主號全員採檢 陰性且健康良好19日後下船 - 國際 - 中央社 受不了隔離 俄羅斯女破壞電子鎖 逃離醫院 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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