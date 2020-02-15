2月15日，從交通運輸部獲悉，經國務院同意，2月17日零時起至疫情防控工作結束，全國收費公路免收車輛通行費，具體截止時間另行通知。

根據新華網報導，此次免費範圍為符合規定，經依法批准設置的所有收費公路（含收費橋梁和隧道）；免費對象為依法通行收費公路的所有車輛。其中，聯網收費高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準，開放式收費的高速公路和普通收費公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準。

交通運輸部印發通知，明確新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的具體工作，由各省（區、市）人民政府負責統一組織實施。省級交通運輸主管部門要在當地政府統一領導下，會同有關部門制定方案，落實責任，細化措施，加強公路保通保暢，保護人民群眾生命安全和身體健康，保障疫情防控和生產生活物資運輸，支持企業復工復產，為穩定經濟社會大局提供有力支撐。

(中時電子報)