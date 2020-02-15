新北市警局結合新北市環保局稽查註銷及無號牌車輛占用道路情形。（新北市交大提供／葉書宏新北傳真）

新北市警局結合新北市環保局稽查註銷及無號牌車輛占用道路情形。（新北市交大提供／葉書宏新北傳真）

新北市人口數為六都之冠，民眾外出大多仰賴汽機車當代步工具，經統計新北市機動車輛數約320萬輛，車輛停放空間一位難求，常有民眾將號牌註銷或號牌拔除之車輛占用於停車格或道路上，影響他人停車的權益，也造成市容髒亂等問題。

為有效遏止逾檢註銷及無號牌車輛占用道路情形，新北市警局結合新北市環保局自108年起每兩個月一次全面性清查疑似廢棄車輛，動員約2萬4576人次，經統計108年度清查移置占用道路已達與未達廢棄標準車輛總計1萬7322輛（其中汽車1550輛、機車1萬5772輛），約可增加1萬7千個停車空間，另109年1月新北市警局自行清查移置占用道路未達廢棄標準車輛總計92輛，包含汽車38輛，機車54輛。

新北市警局重申，民眾車輛如確定已不再使用，號牌需繳回監理機關辦理報廢，車體的部分也需同步由合法回收業者進行清運，完成相關手續，切勿隨意將車輛停放於道路，如有將報廢車輛放置道路之情形，警方將依「道路交通管理處罰條例」第12條第4項逕予移置保管，並處車輛所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰。

(中時 )