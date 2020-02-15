儘管泰山高中15日以84比89不敵東山高中，兩隊同拿4勝2敗，並列HBL準決賽男生組第2，卻因泰山擁有較佳的對戰優勢，所以仍可提前宣告晉級全國總決賽，有趣的是，泰山教練廖文彬賽後表示，「我還沒跟球員說我們晉級了！」

「球員們應該自己會去算出來吧！」廖文彬說，「我們從準決賽一開始，就準備好要贏到該贏的球隊，絕對不能輸給後面可能需要比較勝負分的球隊，但我們仍然力拚每一場，以我們跟其他球隊的對戰勝負關係占優，所以我們晉級了。」

在廖文彬口中的對戰勝負關係占優，就是泰山在準決賽整整贏了20分，也贏了南山14分、贏了南湖4分，所以就算15日輸給東山5分，無論16日怎麼跟其他球隊比較勝負關係，泰山還是都可以晉級，難怪廖文彬賽後一臉穩穩的表情。

至於贏球的東山，賽後休息室內反而沒有太多慶祝勝利的氣氛，因為全隊都很清楚，一切要等16日跟南山高中打完之後，才會知道能否晉級總決賽。起碼東山教練廖覎鋕賽後認為能夠驚險擊敗泰山，一切都是做到了所有的賽前設定。

「許東城帶著傷勢上場比賽，仍然幫我們把整個攻勢戴起來，廖啟宏的表現也很不錯，最後關頭則是林信寬幫忙接管比賽勝負，」廖覎鋕表示，「這就是我想要看到的團隊打法，板凳也越來越多人可以跳出來幫忙，這對我們絕對是好事。」

至於16日跟南山的關鍵戰役，廖覎鋕毫不考慮就回答，「明天就是全力以赴，我們不會想太多，反正贏了就可以晉級了，提前準備做好準備就對了，我想南山許時清教練應該早就開始準備了，我也該趕緊回去準備了。」

(中時 )