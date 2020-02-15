屈尺公園涼亭與櫻花相襯，顯得古意優美。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

花園新城櫻花臨新烏路旁，民眾至烏來遊玩可順道賞櫻。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

目前是台灣山櫻花綻放最美的時刻，粉嫩花朵滿開繽紛又燦爛，一片櫻花桃紅景致，正悄悄爬上山頭，迎接新春的到來。新店最夯的賞櫻景點，莫過於位在新店前往烏來新烏路上的花園新城，主要有山櫻花與八重櫻兩種品種，綿延數十公尺，柔美浪漫，慕名前來賞花的人潮絡繹不絕。

除了花園新城外，再往烏來方向走一點，位於新店櫻花街旁的屈尺公園，又稱為櫻花公園，也是賞櫻好景點，這裡有數十棵山櫻花，柔美中又顯嬌媚，落英繽紛充滿浪漫的氣息，十分吸睛。

目前公園裡的山櫻花已開8成，景緻極佳，正是捕捉美照的最佳時機。到新店除了賞櫻外，建議賞完櫻花可以順遊附近的銀河洞瀑布，造訪美如仙境的秘密景點，此外，也可去烏來泡湯、逛老街或是泡完湯回程賞夜櫻，都是極佳的選擇。歡迎大小朋友一同牽手來體驗新北的櫻花美景。

景觀處表示，目前仍是山櫻花盛開期，趁著櫻花綻放徜徉其中，沿途欣賞婀娜多姿的櫻花，沾染桃紅愉悅心情，喜歡櫻花的朋友千萬不要錯過難得的機會，邀您來趟賞櫻之旅。想知道最新櫻花花況可至「2020新北市櫻花稼期」網站查詢（http：／／cpqweb.com／ntpciflower／ ），或到「賞花快報」FB粉絲團（https：／／reurl.cc／XXnQOg）按讚關注，賞櫻資訊報你知。

(中時 )