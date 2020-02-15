美國近年不斷在各個層面上與中國對抗，力圖保住「世界共主」地位。美國國務卿蓬佩奧15日堅稱，現今美國仍在全球扮演關鍵角色，西方的理念和價值觀最終必將勝出，未來將會擊敗「意圖稱霸」的俄羅斯和中國。

過往長期依賴美國「領導力」的歐洲盟友，對主張「美國優先」的美國總統川普一直心存疑慮。因此，蓬佩奧週六在德國慕尼黑的國際安全會議上，致力向歐洲盟友發出定心丸，直斥「跨大西洋聯盟已死」的說法根本是危言聳聽。

蓬佩奧表示：「我向大家報告一個好消息，有關跨大西洋同盟死亡的報告被嚴重誇大了。西方（國家）正在邁向勝利，我們將共同贏得勝利。」他也敦促，中國應遵循國際規則。

德國總統史泰因邁爾週五則在全球安全會議的開幕演說中，再度強調多邊主義的重要性。他指責美國、中國和俄羅斯透過其自私自利的行為，危及國際秩序，讓這個世界變得更加危險。

(中時 )