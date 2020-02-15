新北市新店地政事務所「地政專車」將於2月20日上午10時20分至11時20分在深坑區萬順里活動中心，聯合新店戶政事務所提供民眾跨機關行動服務。

新店地政事務所表示，「地政專車」是以實踐「便利新店好貼心，地政服務最用心」的服務理念，來突破空間限制，貼近民眾提供更便利之專業服務。活動當日在深坑區萬順里活動中心現場，除提供地政業務諮詢、電子謄本申領、代收登記案件及地籍異動即時通申請等多項地政服務外，也有填問卷及Facebook按讚送好禮等活動。

新店地政進一步表示，為協助市民防範不法詐騙案件並及早因應，保障已登記不動產之權利，民眾可向地所申請「地籍產權異動即時通」服務，嗣後申請人之土地及建物權利，如有被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、書狀補給、抵押權設定、查封及假扣押等登記案件，地政系統就會自動通知申請人。

另新北市政府地政局已自2019年6月10日起提供「我的新北不動產」個人化查詢服務，使用者登入服務後，即可查詢名下位於新北市之不動產產權現況及異動情形，歡迎鄉親多加利用，並一起來深坑區萬順里活動中心體驗地政專車的貼心便利與專業諮詢服務。

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