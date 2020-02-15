桃園國際機場致力推動綠能環保機場，成效獲國際肯定。國際機場協會(Airports Council International，ACI)於日前公布桃園國際機場以「整體水資源管理建置計畫」專案獲得評審團青睞，一舉榮獲3,500萬以上旅客運量分組冠軍「白金獎Platinum」，此分組第二名(金獎)為印度拉吉夫甘地國際機場，第三名(銀獎)為印度賈特拉帕蒂希瓦吉機場。

每年機場協會都設定不同主題，目標在於減少航空業對環境的影響，今年的主題為水資源管理，機場協會亞太區共有49國家、113位成員、602個機場，本次競賽3,500萬以上旅客運量分組一共遞交16份優秀的綠能方案，桃園國際機場獲得該分組冠軍。水資源管理計畫推行後，當年度機場單位旅客用水量下降約1.3%，另每日監測桃園機場廢水放流水質，遠低於國家排放標準，除了省水更為淨水。

機場公司積極推動給水及污排水設施之智慧化管理作業，有效提升設備可靠性及處理效能，並藉由整合協力廠商資源、提供完整教育訓練等措施，達成精進機場水務設施如飲水盤之生飲水設備、污水處理廠、給水加壓站等，同時檢視設備維護管理規範、落實事前預防維護、提升巡檢效率等三大目標。

除建置智慧化管理系統有效管控設備外，機場廁所包括省水龍頭、馬桶、給水幫浦等全面換裝省水器材，並透過流量調節減少用水量，所產生之廢水經處理後亦回收於園藝澆灌使用。

全球各機場目前均致力於發展環保節能，桃園機場獲此殊榮，未來亦將持續精進以善盡社會責任。該綠機場認證獎座預計於4月下旬在日本舉行的國際機場協會世界及亞太區年會中頒發。

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(中時電子報)