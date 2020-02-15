許仁杰苦力跨出舒適圈。（盧禕祺攝）

許仁杰升格人夫，心態也轉變。（盧禕祺攝）

許仁杰自嘲有牛脾氣。（盧禕祺攝）

許仁杰和蘇晏霈私下互動不錯。（民視提供）

許仁杰和蘇晏霈飾演情侶。（民視提供）

許仁杰劇中向蘇晏霈告白。（民視提供）

許仁杰去年9月登記結婚，同年11月和老婆補辦婚禮。（資料照片）

「星光一班」歌手出身的許仁杰首次在民視演出八點檔《多情城市》，他笑言有時累到懷疑人生，但有時3天沒拍戲，又懷疑自己是不是被打入冷宮或得罪誰，編劇才會沒寫到他的戲份，形容拍八點檔的心情像洗三溫暖。先前他有一場和蘇晏霈的親密吻戲，前一晚拿到劇本後才知道隔天就要拍，緊張得躲進廁所跟經紀人求救，原來是不知道該怎麼跟老婆交代，很擔心老婆吃醋。

34歲的許仁杰去年中升格人夫，與交往1年半、大3歲的圈外人賴心瑀步入家庭，「畢竟現在身分不同就有不同考量，說坦白的，另一半看到這些親密戲沒有一點不舒服是不可能的，我也不想把這些當成理所當然」。他尊重老婆，所以希望戲裡有親密舉動要先報備，他老婆也知道他是因為在意她的感覺，反過來勸他不需要太擔心，相信他和蘇晏霈都是專業演員，十分善解人意、大器。

許仁杰過去抗拒演八點檔，「覺得自己以前有包袱啊」，最後鼓起勇氣跨出舒適圈接受新挑戰，發覺很多事其實沒想像中困難，以前他在意被說額頭很高，現在也會露出來，心態變得自在、慢慢不糾結了。他現在對八點檔環境漸入佳境，常常一收工，同劇演員就會催促他趕快回家生小孩，他在片場也常跟柯叔元、藍葦華討教爸爸經，岳父、岳母從不看本土劇，現在也入坑，成了他的頭號觀眾。

處女座的許仁杰和天蠍座老婆的思考和處事一慢一快，他自嘲屬牛，脾氣也真的牛，結婚半年來，和老婆仍有生活小細節磨合中，「我以前最會冷戰，但她教我面對問題、不逃避問題，有事也要直接溝通，這樣很多事就變得事半功倍」，他也從岳父身上體悟「夫妻相處最不需要的就是自尊」這句話。

日前西洋情人節送什麼禮給老婆？他笑說「薪水是最好的禮物」，做過最浪漫的事？他妙回「光是去年選擇把她的名字正式印在我身分證背後的配偶欄，這點就夠浪漫了」。他說老婆不是很在意節日的人，「但我不想讓她一直習慣，我覺得節日如果能讓她有期待感，她應該會更開心」。

誰比較懂得製造浪漫？許仁杰說，婚前會在她生日或特別節日親手做東西給她，現在進八點檔，忙起來就忘記浪漫了，「會再深度檢討（極強的求生慾口吻）；反而現在老婆都會一直燉補湯、學做新菜色和甜點給我吃，害我一直要在品嚐美食和擔心不連戲之間拉扯，很累」。

(中時 )