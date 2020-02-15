臺灣駐德代表處大使謝志偉2月10日下午於國家圖書館致贈德國代表，充分展現我國高超工藝技術的出版精品。（臺北國際書展提供）

臺灣駐德代表處大使謝志偉2月10日下午於國家圖書館致贈德國普魯士文化遺產基金會主席帕辛格（Prof. Dr. Hermann Parzinger）以及德國國家圖書館館長史奈德-康普（Barbara Schneider-Kempf）台灣出版業的頂級藝品：《法藍瓷經典100》及修復過的《百年柏林全景圖》2幅。

這不僅是臺德的藝術饗宴，更是我國出版業者首次在國際文化界，展示精美的紙本製作工藝及高超的修片能力。這項臺德文化結緣始於2019年法蘭克福國際書展，在臺灣館開幕式中，法藍瓷董事長陳立恆先生將《法藍瓷經典100》以及兩幅數位製作百年柏林全景圖，交予駐德代表謝志偉大使，以安排到日前的捐贈儀式。

謝大使表示，這兩幅百年「柏林博物館島」黑白及彩色全景圖，是當初由新世語文化有限公司負責人徐宗懋向德國古書商所購買，原本處處黃斑，充滿歲月痕跡的老照片，以數位技術進行黑白複製之後，再經過數位掃描處理，搭配高技術的修片以及彩色復原，重現百年前柏林城市榮光，這充分展現臺灣數位影像處理的世界頂級技術。

另外，代表臺灣工藝精品的《法藍瓷經典100》一書贈予「柏林國家圖書館」典藏，該書精選法藍瓷最具代表性的經典之作，展現獨特、親切、時尚、藝術的立體瓷藝美學與人文內涵，讓德國友人深刻體驗臺灣工藝之美內涵。

帕辛格主席與史奈德-康普館長致詞時感謝臺灣代表處的用心，帕辛格主席曾造訪臺灣並盛讚臺灣是個民主且文化多元的進步國家，對臺灣有極佳印象。

負責修復2幅《百年柏林全景圖》的徐宗懋表示，「德國是工藝技術導向的國家，如果我們能將本身製作的高端紙本工藝贈送給對方，並獲得對方的肯定和認同，很高興做到了第一步。」並指出臺灣紙本出版目前面臨極大的困難，「出版業在虧錢的情況下，很少敢再投入更多的資金製作臺灣自由品牌的高端工藝出版品，因此我們很需要法藍瓷這種有實力的企業共同努力」。

徐宗懋表示，如果只停留在低工藝、低價的出版品市場上，將難以度過難關。「只有繼續提高工藝技術，建立全方面的紙本工藝產業體系，才有可能取得主動，並創造文化和市場的優勢」。

(中時電子報)