長期旅居東京的譚艾珍之女歐陽靖，因為近日在臉書上分享日本當地防疫真實狀況，對不少即將赴日旅遊的台灣民眾幫助甚多，未料也因此引來部分反彈聲浪。她今（15號）在臉書公開一則網友傳給母親的私訊，要她別再發表傷害日本的言論，而譚艾珍的回應也被網友大讚「說得好」！
歐陽靖在臉書公開母親譚艾珍收到的私訊，上頭寫著「請妳女兒不要發表，對日本有些傷和氣的言論。日本也很認真在防疫，何況日本人口比台多。感恩。」更透露母親接獲訊息後給她的回應是，「呵呵呵！如果說實話對他造成什麼利益損失，只好抱歉了！保護多數人還是比較重要吧！」
歐陽靖也重申，「日本政府防疫不力是事實，我不會因此而道歉。為了經濟而不顧國民生命安全的安倍政府本來就應該被罵，不只我在罵，日本民眾也在罵…」不解這網友所說的日本很認真防疫想法從何而來。
不過她也認為若批評日本政府造成反感，那決定今日再也不罵，「接下來，我將繼續分享日本疫情現況，但以不帶個人情緒的文字⋯ 請讀者自行判斷局勢，並做好自我保護。」
(中時電子報)
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