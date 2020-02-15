因鑽石公主號下船遊客到訪過，台北101購物中心甫於15日凌晨解除自主管理監測後，隨即發布回饋方案，提供信義商圈上班族與101大樓租戶，下午5時後凡消費101元即可免費申辦禮讚卡與折抵3小時停車。

今年初起101觀景台為鼓勵國人到訪，延續去年第四季發動的優惠案，平日入場半價優惠，而今受到疫情衝擊，人潮大減，地下一樓美食街等餐飲包括鼎泰豐等推出「美好晚餐 101」活動，除即日起至5月底推出地下美食街、超市、伴手禮與餐廳消費滿101元，即可免費申辦禮讚卡（原須單筆消費滿1萬元）與免費停車3小時，並送入會專屬好禮包括美食買一送一券等。

此外台北101寵愛會員亦首推101 Point點數全時段5倍送，累積點數、點點成金，滿100點可折抵25元，折抵無上限，從最熱門時尚精品、零食到鑽石等200個品牌皆可消費累積點數與折抵。

(工商 )