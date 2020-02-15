A-Lin自14日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，15日舉行第2場，她身穿低胸爆乳藍色套裝，一連熱唱〈一直走〉、〈海洋之心〉、〈做我自己〉等歌曲，相較首場，她第二場心情似乎較放鬆，熱唱快節奏歌曲時，大動作又唱又跳，好身材藏不住。

她表示挑戰唱跳真的頗累，直問粉絲：「我做到了嗎？」歌迷熱情喊：「有！」她興奮回比出大拇指，似乎很滿意自己的表現。她一開場向粉絲熱情打招呼：「歡迎搭乘A-Lin航空，大家開心嗎？謝謝導演、音樂總監、舞台設計，完成一場演唱會要靠很多人，我知道大家為了我來。」大讚給團隊們打99分，1分給大家進步，打趣：「錢還是要收我們少一點。」

她在開唱中場時，即興揪全場萬名粉絲一起玩起人體波浪，讓她直呼：「我都沒有玩過，真的圓夢！」 她向來喜歡氣氛熱鬧，鼓勵粉絲站起來一起嗨，大喊：「你們不要坐拉！不要坐！」當唱到〈Gentlewomen〉邀來50位專業舞者一起共舞，還特地獻唱惠妮休士頓的〈I Have Nothing〉，A-Lin坦言對該曲又愛又恨，因每次唱總是會破音，堪稱是她歌壇生涯中的大魔王。

不過她也把這首當成是開嗓良方，開玩笑表示自己有被虐傾，「雖然難唱又容易破音，但每次唱完我的嗓子就會開，再唱後面的歌就會很順。」她透露總彩排時仍不小心唱錯歌詞，但在演唱會上順利挑戰成功，「這首歌從大魔王變成天使了。」此外，A-Lin的父母、韋禮安、林采欣、Novvy坐在台下力挺，不過她的老公黃甘霖、女兒連2天都有事無法到場欣賞。

A-Lin 在台北小巨蛋嗨唱。（粘耿豪攝）

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