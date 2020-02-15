俄羅斯一名40歲的婦女，非常渴望有個孩子，但無奈沒有伴侶，因此決定找上精子銀行，開出「金髮、身高超過180公分、且受過高等教育」的條件，給予高額費用後，順利找到符合條件的精子捐贈者。沒想到女子受孕後，竟生下罹患「侏儒症」的孩子，讓她氣的提告精子銀行。

根據《每日郵報》報導，這名婦女是一名作家，事業有成，但沒有伴侶，極度想要孩子的她，決定支付高額費用，向精子銀行求助，並要求捐精者要符合「金髮、身高超過180公分、受過高等教育」等條件，精子銀行依照此條件，順利找到捐贈者，女子便在莫斯科私人診所進行體外受精，成功懷孕。

沒想到，女子在懷孕後期發現，腹中孩子竟罹患罕見疾病「軟骨發育不全症」（Achondroplasia），就是俗稱的「侏儒症」，讓這名婦女氣得向精子銀行提告。經俄羅斯警調單位調查，發現該精子銀行對於捐贈者的家族遺傳疾病、身心狀況等資料，毫無可靠性，認為精子銀行確實未做好精子的品質保證，目前該精子銀行的網站也已遭到封鎖。

但精子銀行向媒體表示，他們所提供的精子品質都很好，不認為這起意外應該由他們負責。而俄羅斯醫生表示，「侏儒症」僅有20％是來自遺傳，大多是胎兒在懷孕期間發生基因突變，不能將全部責任推給捐贈者。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)