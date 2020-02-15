中央氣象局表示，明天（16日）中部以北及東北部將明顯轉冷，溫度會由清晨的17-20度一路下降到晚上只剩10-12度左右，目前氣象局已針對台中以北及宜蘭發布低溫特報，其他地方上半天仍有21-25度的高溫。

氣象達人彭啟明在臉書《天氣風險》表示，今年冬天的第二波寒流低溫將在明天（16）日下半天影響台灣，凌晨起華南一帶的鋒面將逐漸通過台灣，各地都會轉雨，清晨至上午北部、中部會有明顯的雨勢，外出的民眾要格外留意。

彭啟明指出，明天中午過後，平地降雨趨緩，鋒面通過後，大氣中高層的西北風將北方冷空氣帶到台灣，全台各地氣溫開始快速下滑，晚間各地低溫僅有10-13度，由於寒流伴隨的強烈冷空氣，若溫度和水氣條件均符合，3000公尺以上高山將有冰霰或降雪的機會發生。

周一（17日）溫度持續下滑，高山在上午前仍有降雪機會，之後各地轉為乾冷的天氣型態。預估這波寒流最冷的時間是在周二（18日）、周三（19日）的晚間至清晨，在輻射冷卻作用加持下，北部、中部的空曠、河谷與丘陵地區有機會降至6-8度，一直到周三白天冷空氣減弱後才會逐漸回溫。

(中時 )