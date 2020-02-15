受到肺炎疫情影響，工總盤點製造業生產狀況，評估3月初可能就會因原料缺乏造成產業有斷鏈狀況，經濟部15日回應，將採紓困、解決產業斷鏈及提升進口通關效率等三政策，協助企業度過難關。紓困措施部分，經濟部表示，目前正在規畫相關貸款利息減免，協助業者度過資金難關，相關重點包括減免企業舊貸利息、補貼企業營運資金貸款利息，並提供信用保證，不論是服務業或製造業，均可提出申請。
產業關心斷鏈上，經濟部說，由於武漢肺炎疫情持續擴大，造成大陸地區廠商延後復工，甚至部分地區恐無法在2月底前回復投產，進而造成產業斷鏈問題，將修正歡迎「臺商回臺投資方案」適用資格，將受武漢肺炎衝擊企業納入適用，同時加強引導產業至新南向國家布局，協助企業進行生產基地國際布局。
至於產業轉移陣地生產，或是改採不同國家原料進口，經濟部說，將找相關單位儘力解決，將簡化相關進口文書作業並協請財政部縮短通關時程，替業者爭取更多時間儘速恢復產能。
(工商 )
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