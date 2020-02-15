金鐘視帝藍葦華在民視、公視戲劇《鏡子森林》飾演議長心腹，最後參選市議員；角色另一面也是幫派大哥，狠勁上來令人不寒而慄，他笑虧自己在《俗女養成記》角色蔡永森沒選上，「這回終於凍蒜」。

劇中有一場藍葦華命令小弟持槍修理、脅迫姚淳耀、夏騰宏的戲，藍葦華表示，當時在餐廳地下室拍，為了營造驚心動魄感覺，導演強調「要『處理』的時候，這些人不會五四三地拖拖拉拉，人來了就押」，藍葦華說他當下就明白，「立刻體會黑道處理這樣場面的做法」。劇中飾演小弟的吳宏修，暴戾地抓著夏騰宏頭髮、把槍往他嘴裡塞，駭人程度百分百。藍葦華邊演，邊擔心夏騰宏真的受傷，結果拍完後，夏騰宏脖子小扭傷，嘴巴也掛彩。

藍葦華形容自己的大哥角色是「只動口不動手」，覺得是很不一樣的表演經驗。他也表示，以前家中是經營禮儀公司，「這行難免遇到『有白的、有黑的』，因為在地方上，那利益看來算大的，大家會爭搶、有衝突，也因此看了很多形形色色的人，而這些人的樣貌都能作為我演出上的參考」。

劇中為了參選拍廣告。

(中時 )