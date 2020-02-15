大陸國家衛健委指出，湖北有過半新冠肺炎確診病例都使用了中醫藥治療，其所指的中醫藥治療主要以湖北省中醫院巴元明等專家研製的組方4（即湖北省中醫院「肺炎1號」），其藥方內容亦已正式公佈，並應用於湖北新型冠狀病毒感染肺炎病例治療中。

據《湖北日報》報導，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部科技攻關組推薦，由湖北省中醫院巴元明等專家研製的組方4（即湖北省中醫院「肺炎1號」）正式公佈，應用於全省新型冠狀病毒感染肺炎疑似、臨床診斷病例及確診病例治療。此參考藥方，為湖北省中醫院巴元明、李曉東、閔曉俊等帶領第一批發熱門診、隔離病房主任、副主任集體制定。

報導說，該藥方治法為「和解少陽，化濕解毒」。基礎方劑為：柴胡陷胸湯、達原飲等。柴胡20g，黃芩10g, 法半夏10g，黨參15g，全瓜萎10g，檳榔10g，草果15g，厚樸15g，知母10g，芍藥10g，生甘草10g，陳皮10g，虎杖10go，服法：日1劑，水煎服，日3次，早中晚各一次，飯前服用。其餘3組藥方為此前公佈的大陸國家衛健委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室推薦處方和國家中醫醫療救治組專家推薦方。

該通知同時指出，對於密切接觸者，出現乏力伴胃腸不適者，推薦服用藿香正氣軟膠囊（滴丸、水、口服液）等芳香化濕類中成藥，常規劑量。出現乏力伴發熱者推薦服用連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒、防風通聖丸（顆粒）、疏風解毒膠囊（顆粒）、 抗病毒口服液等清熱解毒類中成藥。

此外，批准使用中醫藥治療新冠肺炎的不只湖北省，其他各省亦分別有各種藥方推出，而不少藥方都曾使用「肺炎1號」的名稱，但事後經協調已做出區分以避免混淆。例如廣東省藥品監督管理局官網發布消息，同意廣州市第八人民醫院申報的「透解祛瘟顆粒」（亦曾用「肺炎1號方」為名）用於全省30家新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院臨床使用。非定點醫院申請調劑使用，將由省藥監局予以優先審批。不過該局強調，上述藥方透解祛瘟顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，而且只用於感染者，不是預防藥物。

(中時電子報)