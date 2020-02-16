英國運輸部（DfT）表示，英國政府正與中國官方參股的中國鐵建（CRCC）就協助建造具爭議性的英國2號高速鐵路（HS2）展開初步討論。

根據法新社，一名政府官員證實「金融時報」（Financial Times）的報導，他說，英國運輸部一直都很熱切地學習他人經驗，並考量讓納稅人感到物有所值的管道。但英國運輸部補充說：「尚未做出任何具體的承諾。」

在英國首相強生（Boris Johnson）支持下，倫敦當局11日最終核准建造HS2這條新的高鐵線，在歷經數年的延宕後，將於4月全面動工。

強生不顧外界對生態環境衝擊與不斷上漲的建設費用的批評聲浪，他表示，連結倫敦與英格蘭中部和北部的整條HS2高鐵線將動工。

他告訴下議院：「如果現在動工，2030年前就可以上路。因此今天...內閣已經給高鐵開綠燈。」

英國「建築物雜誌」（Building Magazine）看到中國鐵建1月寫給鐵路負責人的信，信中指出中國鐵建可以比預計早5年蓋好這條高鐵線，且費用大大降低。

建築物雜誌引述信函內容報導：「我們確信可以提供一個比其他方案低許多的費用。就我們看來，有利之處太多了，多到可以不用去管我們在基礎上還有很多障礙要克服。」

信中還提到：「你將會發現中國做法就是尋找解決方案，而不是在障礙與困難上面打轉。」

一個針對這起近來歐洲最大的基礎建設計畫的獨立審查估計，這項計畫恐耗資超過1000億英鎊（約新台幣3.9兆元）。

然而強生期盼HS2計畫將有助於重新平衡倫敦與英格蘭東南部以外的經濟，並且透過說服汽車駕駛改搭高鐵來減少碳排放。

(中央社)