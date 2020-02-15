謝姓里長等2人涉嫌在高雄市內門區罷免連署地點，疑似對罷韓的工作人員恐嚇。橋頭地檢署15日說，謝姓兩人均涉犯公職人員選舉罷免法之非法妨害他人罷免，及刑法的恐嚇罪等；分別諭知交保5萬元、2萬元，均不得有騷擾被害人，或以非法方式妨害他人行使選罷法相關權利的行為。

檢方對此相當重視，指示主任檢察官顏郁山等，與刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市刑大及調查處等單位，組成專案小組釐清案情，勿枉勿縱，迅速偵辦。

經專案小組蒐證，於2月15日搜索謝嫌的住處，並傳喚謝嫌等2人到案說明。謝嫌等人在2月12日晚間，疑似在內門區中正路罷免連署地點，分別以「我出3聲，沒有移開，我馬上開車來撞」、 「看你狗屎人，是非不分」等言語恐嚇、公然侮辱在場的罷韓連署工作人員，另疑似有不詳人士故意駕車逼近連署地點，鳴按喇叭，妨害罷免案連署人及辦事人員對罷免案的進行。

(旺報 )