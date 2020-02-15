東森九點檔《美味滿閣》2月19日將播出大結局，劇組日前辦殺青宴，王傳一、魏蔓、羅宏正、李維維、JR紀言愷、林昀希、謝承均、梁以辰、茵芙等主演出席。王傳一感性表示，「這次的結束，就是下一次的相聚，希望我們很快就能江湖相見」，殺青後立刻恢復奶爸身分的他，殺青宴當晚右手腕戴著固定式繃帶，笑說是爸爸版的媽媽手，「我這部戲又拿菜刀又拿飛刀，身兼兩個角色非常過癮，但拍完戲後回歸奶爸，孩子越來越重，所以手腕受傷了」。

王傳一、魏蔓。

魏蔓感謝劇組人員之餘，也接續王傳一的下次相聚的話題，希望「這次的結束，就是下一次的開始」，坦言自己常因王傳一的搞笑NG，「我只要跟一哥對到眼就會NG，因為他很會把嚴肅的台詞講得很浮誇，所以就算一臉嚴肅我都會笑場」。羅宏正謝謝戲裡對手李維維，「她是個很好的對手跟夥伴，兩位導演也給了我無限大的空間嘗試這個角色」。殺青酒當天正值情人節，李維維特別用手工包裝巧克力，全場一人一個，讓大家殺青慶功之餘也能有溫暖的情人節禮。

羅宏正、李維維。

被問到拍攝期間印象最深刻的戲？JR紀言愷表示自己曾一周都在拍吻戲，跟戲裡老婆林昀希和小三邱珮淇接連拍。連林昀希都虧他福利最好，讓JR紀言愷嚇得直說只是工作，引起全場大笑。林昀希說，跟老公JR紀言愷的戲沒有跟言明澔的河岸放煙火橋段浪漫，又英雄救美又煙火告白，跟JR紀言愷根本是苦命鴛鴦。

JR紀言愷、林昀希。

後期加入拍攝的謝承均，表示這次是休息一年後的戲劇作品，並讚賞這部戲的工作人員專業，希望未來還能再次合作。茵芙表示，「第一次挑戰雙重人格的角色，分飾兩角對我來說是蠻大挑戰」。另外，梁以辰在這部戲遇到許多挑戰，落水、跳海、爬山等，體驗各種第一次。

梁以辰（左起）、謝承均、茵芙。

演員群。

(中時 )