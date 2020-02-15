情歌天后梁靜茹迎接出道20週年，展開全新巡演「202020當我們談論愛情」，原訂首站2月14日、15日於上海舉行，沒想到因新冠肺炎疫情影響，導致巡演被迫延期，梁靜茹昨在微博上PO出影片，說到：「本來原訂今天我們要在上海演唱會見面，但由於大家都在家裡，盡量少出門，我們就把演唱會延遲，等候消息公佈日子」，也說「很想念你們，希望很快見面一起唱情歌」。

而在西洋情人節當天，梁靜茹說到：「希望在今年難得日子，可以把我以前歌重溫一遍」，更分享「情人節告白歌單」像是〈勇氣〉、〈我喜歡〉、〈小手拉大手〉等，期盼大家用這些歌和另一半度過溫暖時光，最後送上暖心笑容「祝福大家情人節快樂，有情人終成眷屬。」而包括2月29日廣州站、3月14日福州站、3月28日義烏站等場次全延期，4月後場次目前尚待主辦單位通知。

去年底梁靜茹和趙元同（Tony）正式離婚，5歲兒子Anderson由雙方共同撫養照顧，恢復單身的梁靜茹，前日也和好姐妹相聚，共同參與親子家庭日，梁靜茹帶兒子前往碧潭遊玩，和好友相伴及母子同樂度過情人節。

(中時 )