最近雨量稀少，進入枯水期，苗栗縣頭份市永和山水庫旁的居民林桔春發現水位下降後，在岸邊露出宛如希臘神殿的奇景，讓人不禁讚嘆大自然、鬼斧神工的奧妙。

中央社報導，永和山水庫於民國73年竣工啟用，主要水源來自中港溪田美攔河堰，是台灣第一座沒有水門和水閘、典型的離槽水庫，總容量達2958萬立方公尺，儲水供應新竹與苗栗地區之民生與工業用水。

目前永和山水庫有效蓄水量約為1429萬立方公尺，有效蓄水率跌破5成。家住水庫附近的林桔春發現水位持續下降，水庫上游岸邊岩壁，竟出現宛如早期羅馬競技場與希臘神殿景象，讓他直呼「真是天然奇景」。

林桔春指出，平日經常前往水庫附近運動、散步，前年無意間發現上游岩壁出現遭到湖水沖刷的奇景，當時範圍較小，這兩天前往查看，奇景不斷擴大，更像是拍攝電影的場景。

林桔春表示，經過湖水長年沖刷的岩壁，不但有一層又一層的平台，層層分明具有平行線，平台中間和兩側，還有類似雕刻的梁柱，就算想以人工打造，都難以達成，堪稱鬼斧神工。

不過這樣的奇景，只有枯水期才看到，只要進入雨季，水庫水位上漲，就會全部被淹沒到水底；林桔春也指出，美景雖然吸引人，但當地位處峭壁，平常人煙稀少，提醒外地民眾不宜自行前往，避免發生危險。

(中時電子報)