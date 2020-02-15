我駐日代表處15日發布新聞，由於新型冠狀病毒疫情不斷蔓延，愈趨嚴重，為加強因應並照料「鑽石公主號」遊輪我國乘客急難救助案，本處謝大使已召集二位公使、顧問及各組室主管舉行會議研商，將原有之「工作小組」擴大成立為「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」，並由謝大使擔任召集人，二位公使、顧問及各組室主管皆為小組成員。

今後本處將續透過該小組運作，整合人力及資源，全館一致因應新型冠狀病毒疫情及「鑽石公主號」遊輪我國乘客急難救助案件。

(中時 )