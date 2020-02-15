駐日代表處擴大成立「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」 22:482020/02/15 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 我駐日代表謝長廷。（黃菁菁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我駐日代表處15日發布新聞，由於新型冠狀病毒疫情不斷蔓延，愈趨嚴重，為加強因應並照料「鑽石公主號」遊輪我國乘客急難救助案，本處謝大使已召集二位公使、顧問及各組室主管舉行會議研商，將原有之「工作小組」擴大成立為「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」，並由謝大使擔任召集人，二位公使、顧問及各組室主管皆為小組成員。 今後本處將續透過該小組運作，整合人力及資源，全館一致因應新型冠狀病毒疫情及「鑽石公主號」遊輪我國乘客急難救助案件。 (中時 ) #因應 #新型冠狀病毒疫情 #駐日代表處 #擴大 #緊急應變小組 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：新型冠狀病毒疫情4月會消失 07:282020/02/11 國際 駐日代表處難聯繫郵輪上所有國人 20:242020/02/11 國際 疫情影響 全球第一季航空市場損失逾40億美元 10:502020/02/12 兩岸 鍾南山預測：新冠肺炎疫情可望4月前結束 09:282020/02/12 兩岸 國策顧問示警 廠商恐斷炊 04:102020/02/13 財經焦點 合庫提供百億紓困專案 04:102020/02/13 國際大事 血流滿地！為搶一瓶消毒液 少女持刀捅老婦、女童 13:062020/02/13 兩岸 因應新冠肺炎 中壽加倍守護員工 04:102020/02/14 產業特刊 航空業苦撐 交部砸42億因應 04:102020/02/15 地方新聞 影》驚喜！「公主」客情人節收到這信 直呼：可以回家了！ 14:592020/02/15 政治 國際熱門新聞 擋不住 日本首度承認新冠疫情開始流行 - 國際 要求「身高180、高學歷」精子 女作家生下侏儒氣炸提告！ - 國際 日本防疫大失控 日人怒喊安倍下台 - 國際 陸美對抗 蓬佩奧：西方聯盟「勝券在握」 - 國際 新加坡新增5起新冠病毒確診病例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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