「女孩與機器人」推出第3張專輯《密室逃脫》，籌備近7年以社會現象做為創作靈感，談及近年觀察「微交往」男女互動模式，主唱Riin認為談感情仍要專一，聊到自己擁有深邃五官、時常被誤認為混血兒，她笑說，高中愛美染頭髮，被教官抓包還謊稱自己是「1/4混血」，教官求證媽媽後整件事曝光，後來被臭罵逼著染回黑髮。她近幾年更前往戶政事務所調出族譜，終於證明「沒有混血也不是原住民」。

雖然擁有亮麗外型，Riin坦言過去求學時身材不理想，曾因為身材被班上男同學酸言酸語，國中時常常一人吃飯，幾乎朋友，高中時展開極端減肥計劃，一餐只吃半包蘇打餅，進入演藝圈後，更餐餐只吃青菜，團長兼吉他手Jungle補充：「她每次都用玻璃保鮮盒裝滿滿花椰菜，很不健康，無法好好唱歌」。直到近5年開始接觸運動、學jazz舞蹈，Riin才慢慢改變心態，健康飲食維持工作體力，身體狀況也比較好。

「女孩與機器人」主唱Riin擁有亮麗外型，時常被誤認為混血兒。（滾石電音提供）

Riin透露從小爸媽離婚，每年過年總習慣兩邊跑，她坦言小時候得知爸媽離婚「的確滿難過」，不過比起回憶中父母總是吵架，「這樣生活也很好」。即將於3月14日舉辦「通關密語」新歌派對，將會帶來新專輯歌曲和粉絲分享，門票熱賣中，購票請洽粉絲專頁。

(中時 )