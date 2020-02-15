公視旗艦級電視劇《天橋上的魔術師》改編自國際知名作家吳明益同名小說，講述9個小孩在中華商場天橋上與魔術師的故事。該原著小說走入國際，於日本、法國、韓國等獲得極大迴響、藝術家奈良美智等好評不斷。由金鐘獎最佳導演及金馬最佳劇情片導演楊雅喆改編執導同名電視劇，劇組今釋出首支前導預告影片，參與演員包括香港男演員袁富華飾演西服店老闆，以及萬芳、宋柏緯、温貞菱、盧以恩、朱軒洋、孫淑媚等。

該劇故事主景「中華商場」是當年台北人的生活重心，自1961年落成，光華奪目矗立30年，位址從北門起端一路延伸到小南門，綿延2公里，8棟連棟的3層建築大廈，也就是在現今西門町的公車專用道上；這個當年最摩登的建築、佔地之大、繁華之處可比現今信義商圈。劇組歷經1年、耗資8000萬、佔地2公頃，在汐止打造出台灣電視劇史上首次最大型片場。

為了打造台劇首次的最大型片場，該劇美術指導王誌成率領美術組於2018年開始啟動前置期田調，工作內容包羅萬象，包括中華商場店面種類、店面招牌、當代活動車輛種類、平交道細節考究、建築物牆面瓷磚、活動攤販種類、庶民生活，甚至連公用電話的年代考究這類細節，工程龐大繁複、且費時費工。動員超過600人，從搭景到陳設，人工手繪招牌就畫了125個、人工手繪磁磚超過160坪、磨石子地板用的石仔磚就有420坪、超過15000片。

黃子佼曾造訪劇中場景。

當年這棟百貨商場的各式店面例如制服店、各類庶民小吃、皮鞋店、軍用品店、唱片行等，劇組也還原將近50間店面與住家，包括侯孝賢電影《戀戀風塵》當初拍攝的車棚及火車鐵軌等，連建築物的方位以及太陽照射的光影位置，都跟當年一模一樣。美術指導王誌成說：「時光有一種魔力，我試圖將那股魔力給實像化出來，當演員再被放進來這個環境裡去演繹的時候，我自己在現場都會起滿身的雞皮疙瘩，好美。」

昔日的中華商場。

(中時 )