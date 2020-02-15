行政院今日邀集各部會針對振興抵用券（酷碰折扣優惠）執行細節進行研商，經濟部官員表示，考慮使用方便性，將以「讓民眾拿手機就可以使用」的方向進行。不過，將不會綁定任何一個行動支付品牌，而是考慮讓民眾下載優惠憑證、店家進行QR CODE掃碼等方式。

官員指出，「酷碰折扣優惠」不會是「抵用券」的概念，而是採「消費享折扣」的形式，擬統一訂定所有參與商家的折扣數，再設定個人折扣額度，而非消費滿額才折扣。

換句話說，民眾持酷碰消費，所有參與商家都會提供相同折數優惠，但是每位消費者在所有店家消費打折的折扣總金額，卻有一定上限。例如，若酷碰優惠提供參與店家八折、每人200元折扣額度，那麼甲在A商家消費800元，折扣金額為160元，在乙商家消費200元，折扣金額40元，折扣總金額就是200元，也就用完了補助的折扣額度。

在憑證的領取方式上，經濟部目前參考去年下半年與行動支付業者合作的「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」，與「夜市抵用券」等案例，初步朝向「電子酷碰」方向規劃，但不需要綁任何行動支付，且可消費後現場折扣，不用等到下一次消費才能用。

官員說，會在哪種電子平台領取、以什麼方式使用、要綁手機號碼或身分證等什麼樣的個資、每人上限多少額度等細節，都在加緊討論中，不過目前朝向「消費者領取後使用」方向，而非業者發放，領取方式則傾向手機歸戶，也可列印出來在沒有數位化的商家使用。

(工商 )